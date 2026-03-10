Operação Último Abastecimento - Foto: Divulgação/107ª DP

Publicado 10/03/2026 19:16 | Atualizado 10/03/2026 19:18

Três Rios - Nesta terça-feira (10), a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizaram uma operação para desarticular um grupo investigado por uma série de roubos a postos de combustíveis em Três Rios e Paraíba do Sul. A ação resultou em três pessoas presas e três menores apreendidos durante o cumprimento dos mandados em Três Rios, nos bairros Glória e Cidade Nova. Uma motocicleta roubada também foi recuperada.

Segundo as investigações, os criminosos são responsáveis por nove roubos ocorridos entre os dias 14 de fevereiro e 3 de março. Além disso, o grupo estaria envolvido em dois homicídios, sendo um deles o de um motoboy em novembro de 2025, assim como em um caso recente no dia 2 de março que terminou com uma pessoa morta em frente a um bar em Três Rios.

O primeiro crime da sequência foi em Paraíba do Sul, quando uma moto foi roubada no sábado de Carnaval. Depois disso, em apenas 28 dias, três postos de gasolina e duas motos foram roubadas em Paraíba do Sul. Em seguida, outra moto e mais três postos foram roubados em Três Rios.

A ação teve trabalho da 107ª Delegacia de Polícia, do 38º Batalhão de Polícia Militar e do MPRJ, além de cooperação da 108ª Delegacia de Polícia.

