CRAS Vila Isabel - Foto: Divulgação

CRAS Vila IsabelFoto: Divulgação

Publicado 09/03/2026 22:30

Três Rios - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos realiza nesta semana uma programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. As atividades acontecem em diferentes equipamentos da rede socioassistencial do município e têm como objetivo promover momentos de reflexão, troca de experiências e valorização das mulheres.

A programação começou nesta segunda-feira, 9 de março, no CRAS Centro, com uma palestra na sala de espera conduzida pela psicanalista Raquel Nunes.

Na terça-feira (10), o CRAS Bemposta recebe um encontro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) com o tema “Histórias de Mulheres que Transformam”. A proposta é reunir mulheres de diferentes gerações para compartilhar vivências, discutir desafios do cotidiano e destacar a importância da trajetória feminina na sociedade.

A atividade também será realizada na quarta-feira, dia 11 de março, no CRAS Habitat, dando continuidade às conversas e ao intercâmbio de experiências entre participantes do serviço.

Na quinta-feira (12), o Centro de Cidadania recebe um momento especial de valorização das mulheres, com a realização da “Oficina Passos” conduzida pelo oficineiro Taroba.

Encerrando a programação, na sexta-feira (13), será realizada uma roda de conversa com o tema “Quem cuida de quem cuida?”, seguida da palestra “Violência silenciosa e dependência emocional”, ministrada por Eveline. O encontro busca abordar questões presentes no dia a dia de muitas mulheres e incentivar o diálogo sobre cuidado, apoio e informação.