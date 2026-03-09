CRAS Vila IsabelFoto: Divulgação
Três Rios promove semana de atividades em homenagem às mulheres
Atividades acontecem em vários locais do município
Três Rios - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos realiza nesta semana uma programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. As atividades acontecem em diferentes equipamentos da rede socioassistencial do município e têm como objetivo promover momentos de reflexão, troca de experiências e valorização das mulheres.
A programação começou nesta segunda-feira, 9 de março, no CRAS Centro, com uma palestra na sala de espera conduzida pela psicanalista Raquel Nunes.
Na terça-feira (10), o CRAS Bemposta recebe um encontro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) com o tema “Histórias de Mulheres que Transformam”. A proposta é reunir mulheres de diferentes gerações para compartilhar vivências, discutir desafios do cotidiano e destacar a importância da trajetória feminina na sociedade.
A atividade também será realizada na quarta-feira, dia 11 de março, no CRAS Habitat, dando continuidade às conversas e ao intercâmbio de experiências entre participantes do serviço.
Na quinta-feira (12), o Centro de Cidadania recebe um momento especial de valorização das mulheres, com a realização da “Oficina Passos” conduzida pelo oficineiro Taroba.
Encerrando a programação, na sexta-feira (13), será realizada uma roda de conversa com o tema “Quem cuida de quem cuida?”, seguida da palestra “Violência silenciosa e dependência emocional”, ministrada por Eveline. O encontro busca abordar questões presentes no dia a dia de muitas mulheres e incentivar o diálogo sobre cuidado, apoio e informação.
Três Rios
Três Rios promove semana de atividades em homenagem às mulheres
Atividades acontecem em vários locais do município
Três Rios
Moto roubada em Paraíba do Sul é recuperada em Três Rios
Veículo estava escondido em área de mata
Três Rios
Mais de 600 atendimentos em iluminação pública foram realizados em Três Rios no último mês
Serviços foram realizados em diversos bairros
Três Rios
Veículo roubado em Nova Iguaçu é recuperado em Três Rios
Carro foi encontrado no Barros Franco
Três Rios
Quadra do Colégio Municipal Walter Francklin recebe novo telhado e reforço estrutural
Colégio passa por reforma completa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.