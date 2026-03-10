Firjan Senai irá receber o evento - Foto: Divulgação

Firjan Senai irá receber o eventoFoto: Divulgação

Publicado 10/03/2026 19:35

Três Rios - Nesta sexta-feira (13), às 10h, o evento Finep pelo Brasil chega à cidade de Três Rios. Em parceria com a Firjan e a AgeRio , a iniciativa da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) visa aproximar empresas, universidades e centros de pesquisa dos instrumentos de fomento à ciência, tecnologia e inovação. O evento gratuito será realizado no auditório da unidade Firjan SENAI, na Av. Vereador Mario de Castro Reis, 25, no bairro Nova Niterói, e as inscrições podem ser feitas clicando aqui

A ação, lançada no Rio de Janeiro no mês de fevereiro, em evento realizado na Casa Firjan, visa fortalecer a articulação entre as políticas públicas de inovação e o setor produtivo. Durante o encontro, empresas de todos os portes e startups terão a oportunidade de conhecer e esclarecer dúvidas sobre o acesso a editais e linhas de crédito.

Para o vice-presidente da Firjan Centro-Sul, Waldir Santos Junior , iniciativas como essa são de grande importância para que as empresas do interior tenham acesso a recursos subvencionados e se tornem mais competitivas. “É cada vez mais necessário que as empresas atuem com inovação e tecnologia para que setores estratégicos se desenvolvam”, destacou.

A Firjan atua como um elo entre o setor produtivo e as oportunidades de investimento disponíveis, contribuindo para o desenvolvimento regional e fortalecimento da economia do interior do estado. “O trabalho de captação de recursos da Firjan é fundamental neste contexto, busca garantir que as empresas locais tenham acesso a financiamento e suporte técnico para implementar projetos inovadores”, destacou Tami Vivas, coordenadora de Captação de Recursos da Firjan, destacando ainda a importância da atuação da Rede de Institutos de Inovação do SENAI, que oferece infraestrutura e expertise para fomentar a inovação nas indústrias locais.

O evento será realizado de forma itinerante pelo estado, percorrendo ainda as cidades de Resende e Nova Friburgo, orientando os empresários do interior do estado sobre o acesso a editais lançados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pela Finep.