Ação faz parte do projeto Alfabetização na Idade CertaFoto: Divulgação/PMTR
Rede municipal de Três Rios recebe mais de mil livros para fortalecer alfabetização
Livros atendem do pré-escolas ao 2º ano do Ensino Fundamental
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Laqueaduras e vasectomias voltam a ser realizadas pela Saúde em Três RIos
Ação é da Secretaria de Saúde e conta com o apoio do Governo do Estado
Prefeitura de Três Rios dá continuidade à limpeza de córregos pela cidade
Ações foram intensificadas na cidade
Firjan, Finep e AgeRio promovem evento voltado para o desenvolvimento de empresas do interior do estado em Três Rios
Iniciativa visa fortalecer a articulação entre as políticas públicas de inovação e o setor produtivo
Operação contra grupo suspeito de roubos em Três Rios e Paraíba do Sul termina com três presos e três menores apreendidos
Criminosos roubaram motocicletas e assaltaram postos de combustíveis
Três Rios promove semana de atividades em homenagem às mulheres
Atividades acontecem em vários locais do município
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