Ação faz parte do projeto Alfabetização na Idade Certa - Foto: Divulgação/PMTR

Ação faz parte do projeto Alfabetização na Idade CertaFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 12/03/2026 18:28

Três Rios - A rede municipal de ensino de Três Rios recebeu, na última segunda-feira (09), mais de mil livros destinados aos alunos do pré-escolar ao 2º ano do Ensino Fundamental. A iniciativa busca ampliar o acesso à leitura e fortalecer o processo de alfabetização das crianças da rede pública.

A ação faz parte do projeto Alfabetização na Idade Certa, desenvolvido em parceria com o Instituto João e Maria Backheuser. O projeto tem como objetivo garantir que os estudantes desenvolvam as habilidades de leitura e escrita nos primeiros anos da vida escolar, etapa considerada fundamental para o aprendizado ao longo da trajetória educacional.

Além da distribuição dos materiais pedagógicos, a iniciativa também prevê a formação continuada de professores, oferecendo suporte pedagógico e metodológico para aprimorar as práticas em sala de aula. O projeto ainda contribui para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à alfabetização no município.

“A entrega dos livros reforça o compromisso da Prefeitura de Três Rios com a qualidade da educação e com o desenvolvimento das crianças matriculadas na rede municipal, incentivando o hábito da leitura desde os primeiros anos escolares” disse o secretário de Educação, Bernardo Goytacazes.