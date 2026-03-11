Saúde em Três Rios - Foto: Arquivo

Saúde em Três RiosFoto: Arquivo

Publicado 11/03/2026 17:06

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, em parceria com o Governo do Rio de Janeiro, retomou a realização de procedimentos de laqueadura e vasectomia no município. A iniciativa amplia o acesso da população aos serviços de planejamento familiar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, somente em 2026 já foram realizados 60 procedimentos, sendo 27 laqueaduras e 33 vasectomias.

“Uma família bem estruturada é resultado de um planejamento responsável, e a retomada dos procedimentos representa um avanço importante no cuidado com a saúde e no fortalecimento das políticas públicas voltadas ao planejamento familiar”, destacou o secretário de Saúde, Luiz Alberto Barbosa.

Os interessados em realizar os procedimentos devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência para receber orientações sobre o processo. Já aqueles que possuem solicitação registrada na regulação municipal (anteriormente conhecida como Sala 3) devem comparecer ao setor responsável para atualização dos exames e dos dados de contato.

Para dar continuidade ao processo, é necessário apresentar a documentação exigida, que inclui comprovante de participação em planejamento familiar, termo de consentimento assinado e avaliação de risco cirúrgico.