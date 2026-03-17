Capela Mortuária da Vila Isabel - Foto: Divulgação/PMTR

Capela Mortuária da Vila IsabelFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 17/03/2026 17:19

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios realizou, neste domingo (15), a entrega da Capela Mortuária Robson Garcia de Oliveira, no Cemitério da Vila Isabel. O novo espaço foi construído para oferecer mais acolhimento, conforto e dignidade às famílias da região em momentos de despedida.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Jonas Dico; do vice-prefeito Liliu; do secretariado municipal; de representantes do Poder Legislativo; do ex-prefeito Joa; do padre Julio Maia, pároco da Igreja de Santa Luzia, que realizou a bênção do local; da família do homenageado e da comunidade. Durante o evento, foram prestadas diversas homenagens a Robson Garcia de Oliveira, lembrado com carinho por sua trajetória de dedicação ao município.

Robson foi secretário municipal de Obras e de Serviços Públicos em gestões anteriores e era reconhecido por seu amplo conhecimento sobre a cidade de Três Rios e por sua história de vida pautada na disposição de ajudar a comunidade.

Em sua fala, o prefeito de Três Rios, Jonas Dico, destacou o legado deixado por Robson. “Ele foi um exemplo de cidadão, de servidor público e de pessoa comprometida com o desenvolvimento de Três Rios. Um ser humano ímpar, que sempre se colocou à disposição para ajudar. Essa homenagem é mais do que justa. Ele merece todo o reconhecimento”, afirmou.

A nova capela mortuária oferece um espaço adequado para velórios e apoio às famílias trirrienses. O local conta com quatro salas de velório climatizadas, uma sala de repouso para as famílias enlutadas, além de áreas administrativas, espaço para preparação dos corpos, sala de atendimento às famílias e ambientes de apoio aos colaboradores, como copa, refeitório e vestiário. Toda a edificação foi projetada em conformidade com as normas de acessibilidade.