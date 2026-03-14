Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/38º BPM
Cinco pessoas são presas por furto no Cantagalo, em Três Rios
Um usuário foi autuado e liberado
Três Rios - A Polícia Militar prendeu cinco pessoas pelo crime de tráfico de drogas no Cantagalo, em Três Rios. A ação foi realizada nesta sexta-feira (13).
As equipes começaram com uma observação velada, identificando a movimentação típica do tráfico, incluindo vigilantes e outros que realizavam a venda, além de um usuário. Um cerco foi feito e impediu a fuga da maioria dos envolvidos.
Foram apreendidas 43 buchas de maconha, 26 bolas de skank, 12 pinos de cocaína e material para endolação.
A ocorrência foi registrada na 108ª DP, onde todos permaneceram à disposição da Justiça.
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