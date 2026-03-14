Drogas apreendidas na ação - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 14/03/2026 16:43

Três Rios - A Polícia Militar prendeu cinco pessoas pelo crime de tráfico de drogas no Cantagalo, em Três Rios. A ação foi realizada nesta sexta-feira (13).

As equipes começaram com uma observação velada, identificando a movimentação típica do tráfico, incluindo vigilantes e outros que realizavam a venda, além de um usuário. Um cerco foi feito e impediu a fuga da maioria dos envolvidos.

Foram apreendidas 43 buchas de maconha, 26 bolas de skank, 12 pinos de cocaína e material para endolação.

A ocorrência foi registrada na 108ª DP, onde todos permaneceram à disposição da Justiça.