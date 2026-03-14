Desfile da escola em 2025 - Foto: Divulgação/PMTR

Desfile da escola em 2025 Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 14/03/2026 16:36

Três Rios - A Escola de Samba Mirim Império do Amanhã desfila neste domingo (15), na Avenida Prefeito Alberto Lavinas – a Beira Rio –, em Três Rios, a partir das 17h30. Formada por meninos e meninas, a agremiação de jovens talentos levará para a avenida o enredo “Toda Criança Tem Direito de Brincar o Carnaval”, inspirado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O desfile dos pequenos sambistas estava previsto, inicialmente, para o Desfile da Campeã do Carnaval 2026, realizado na Avenida Condessa do Rio Novo no dia 21 de fevereiro. No entanto, na ocasião, as condições climáticas impediram a apresentação da Império do Amanhã.



A concentração do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mirim Império do Amanhã será na Praça de Esportes da Avenida Beira Rio, próximo à quadra de areia. A escola é presidida por Fernando Marciano e Luciano Marciano e tem como intérpretes os jovens Valentina Mossi e Lorenzo Aragão.

