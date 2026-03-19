Lançamento oficial será na ExpoRio Turismo - Foto: Reprodução

Lançamento oficial será na ExpoRio TurismoFoto: Reprodução

Publicado 19/03/2026 10:31

Três Rios - O Áurias, novo complexo de lazer, entretenimento e turismo em implantação em Três Rios será oficialmente apresentado ao setor e durante a ExpoRio Turismo 2026, em um encontro exclusivo na próxima quinta-feira (26), no Rio de Janeiro. O evento terá início às 9h30min, com um brunch para os convidados, seguido da assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Áurias.

Com investimento estimado em R$1,18 bilhão, o Áurias nasce com a proposta de se consolidar como um novo polo de turismo e entretenimento do estado, reunindo parque aquático, boulevard gastronômico comercial, espaço cultural, atrações de lazer e um centro de capacitação profissional, que está em desenvolvimento com o Senac-RJ.

“Este é um momento importante para apresentar ao mercado e à sociedade um projeto que nasce com vocação para transformar o turismo do interior do Estado do Rio e gerar impacto econômico relevante para o Sudeste, conectando milhões de pessoas em um dos principais corredores econômicos do país pela posição estratégica entre o Rio de Janeiro, a Região Serrana e a Zona da Mata Mineira”, destacou Valmir Ferreira, consultor da Dsbrave e responsável pela estruturação estratégica do projeto.

A apresentação durante a ExpoRio Turismo 2026 marca a comunicação oficial do projeto, que propõe integrar lazer, cultura, gastronomia e desenvolvimento regional em um único destino.