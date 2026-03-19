Secretaria recebeu novos carros - Foto: Divulgação/PMTR

Secretaria recebeu novos carrosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 19/03/2026 16:57

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios reforçou a frota da Secretaria Municipal de Saúde com a aquisição de oito veículos próprios zero quilômetro. Os carros serão utilizados no transporte de pacientes, incluindo um veículo específico para atender o distrito de Bemposta.

A medida integra um conjunto mais amplo de ações que fazem parte da reestruturação da saúde promovida pelo governo municipal de Três Rios. Além dos veículos adquiridos neste ano, a administração já havia incorporado, em novembro, sete vans também voltadas ao transporte de pacientes, ampliando significativamente a capacidade de atendimento e mobilidade da rede.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o transporte de pacientes do município realiza diariamente entre 150 e 180 atendimentos, levando pacientes para consultas, exames e tratamentos dentro e fora da cidade.

“Com a renovação e ampliação da frota, a expectativa é garantir mais conforto, segurança e agilidade no deslocamento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa reafirma o compromisso da nossa gestão com a melhoria contínua dos serviços prestados à população, especialmente na área da saúde, considerada uma das prioridades da administração pública”, destacou o prefeito Jonas Dico.