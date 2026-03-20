Dia Mundial da Saúde Bucal - Foto: Divulgação/PMTR

Dia Mundial da Saúde BucalFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 20/03/2026 17:38

Três Rios - Neste 20 de março, data em que se celebra o Dia Mundial da Saúde Bucal, a Prefeitura de Três Rios realizado o “Dia B da Saúde Bucal”, uma mobilização especial voltada à promoção e prevenção em saúde nas escolas da rede municipal.

A ação contou com a participação de todas as equipes de Saúde Bucal da Atenção Primária à Saúde, que estiveram presentes nas unidades escolares desenvolvendo diversas atividades educativas e preventivas junto aos alunos.

Entre as ações realizadas, destacam-se a escovação supervisionada, a aplicação tópica de flúor, o Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) e orientações sobre higiene bucal. O objetivo foi conscientizar as crianças sobre a importância dos cuidados diários com a saúde da boca, prevenindo doenças como cáries e problemas gengivais.