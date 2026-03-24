Acidente em Três Rios - Foto: PRF

Acidente em Três RiosFoto: PRF

Publicado 24/03/2026 20:32

Três Rios - No início da tarde desta terça-feira (24), um caminhão tombou na BR-393, em Três Rios. O acidente aconteceu no sentido Paraíba do Sul e gerou interdição total de um lado da pista, tendo que funcionar no sistema pare e siga.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve vítimas.