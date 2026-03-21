Beira Rio Para Todos - Foto: Divulgação/PMTR

Beira Rio Para TodosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 21/03/2026 16:09

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios lança, neste domingo, mais um projeto voltado à saúde e à prática de atividades físicas. O Beira Rio para Todos, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, chega com a proposta de levar mais esporte e movimento à população.

A estreia do projeto acontece das 8h às 11h, no trecho da Beira Rio que já fica fechado aos domingos, da rotatória da Praça de Esportes em direção à rodoviária, com um domingo especial para toda a família, com brincadeiras e atividades recreativas para a criançada, como minivôlei, minibasquete, aulão de alongamento e zumba, futebol de golzinho, caminhada orientada e aula de yoga, às 9h30, com a professora Rozzana Spigolon.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, André Tadeu, o projeto será realizado um domingo por mês, com o objetivo de levar, cada vez mais, as práticas esportivas para perto da população. “A ideia é ocupar os espaços públicos de forma positiva, incentivando hábitos saudáveis e promovendo qualidade de vida para todos”, destacou.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios (SAAETRI) também estará presente durante o evento, com os aguadeiros e ações em alusão ao Dia Mundial da Água. A autarquia levará para a avenida um estande com uma miniestação de tratamento de água, demonstrando todas as etapas do processo, desde a captação até o destino final.

