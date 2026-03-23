Ação foi realizada pelo 38º BPMFoto: O Dia
PM interrompe tortura contra adolescente no Cantagalo, em Três Rios
Jovem estava sendo agredido por ter perdido uma pistola e entorpecentes do narcotráfico
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Prefeitura de Três Rios lança projeto Beira Rio para Todos neste domingo
Iniciativa promove saúde, lazer e qualidade de vida para toda a família
Três Rios é contemplada com ônibus escolar zero quilômetro por meio do Novo PAC
Entrega foi realizada em Sete Lagoas, Minas Gerais
Dia Mundial da Saúde Bucal é marcado por ações nas escolas municipais de Três Rios
Ação teve trabalho de todas as equipes de Saúde Bucal da Atenção Primária à Saúde
Guardas municipais de Três Rios participam de curso de reciclagem em trânsito
Curso foi realizado em Paraíba do Sul
PM apreende grande quantidade de drogas na Vila Paraíso, em Três Rios
Mulher foi presa na ação
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