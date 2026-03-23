Ação foi realizada pelo 38º BPM - Foto: O Dia

Ação foi realizada pelo 38º BPMFoto: O Dia

Publicado 23/03/2026 14:57

Três Rios - A Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de tortura no Cantagalo, em Três Rios, na noite deste domingo (22). No local, um jovem, de 17 anos, estava sendo agredido por dois homens, que foram presos em flagrante.

Segundo o 38º BPM, o adolescente estava sendo agredido por ter perdido uma pistola e entorpecentes pertencentes ao tráfico de drogas. Cocaína, crack e instrumentos de agressão, como uma pá e uma enxada, foram apreendidos no local.

A ocorrência foi registrada na 108ª DP.