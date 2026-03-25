Obras da GAP 3 - Foto: Divulgação/PMTR

Obras da GAP 3Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 25/03/2026 19:59

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios segue avançando com as obras de construção da Galeria de Drenagem de Águas Pluviais do Centro (GAP 3). Nesta semana, um novo trecho entra em fase de preparação: a área da Praça São Sebastião, entre o Sebrae e o Bob’s, começa a receber uma pavimentação paliativa para garantir melhores condições de circulação.

No local, será aplicada uma camada de asfalto com o objetivo de reduzir a poeira e melhorar a mobilidade urbana, especialmente em uma região marcada pelo intenso fluxo de veículos. A intervenção, no entanto, é temporária e antecede a pavimentação definitiva da via.

A estratégia já foi adotada com sucesso em outras importantes obras de infraestrutura, como nas GAP 1 e GAP 2, no Triângulo, assegurando mais conforto e segurança para motoristas e pedestres durante o andamento das intervenções.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação, a execução da pavimentação definitiva depende de condições técnicas específicas. Com a permanência do período chuvoso, é necessário aguardar a secagem completa do solo e o correto assentamento do material, medida essencial para evitar problemas futuros, como afundamentos e erosões.

O secretário municipal de Obras, Ricardo Monteiro, destacou a importância do cuidado técnico em cada etapa da obra. “Estamos conduzindo um projeto estruturante para a cidade, que exige responsabilidade e planejamento. A pavimentação provisória é uma solução eficiente para minimizar os impactos no dia a dia da população, enquanto garantimos que a etapa final seja executada com a qualidade necessária para durar”, afirmou.

Ainda segundo a pasta, o cronograma segue dentro do previsto, com conclusão estimada para o mês de maio.

