Valor começa a ser cobrado no dia 31 de março - Foto: Transa Transporte

Valor começa a ser cobrado no dia 31 de marçoFoto: Transa Transporte

Publicado 27/03/2026 17:02

Três Rios - A partir do dia 31 de março, a tarifa do transporte público em Três Rios passará a custar R$ 5,00. A mudança foi publicada em decreto no Diário Oficial Municipal do dia 24 de março.

O aumento de R$ 0,70 foi justificado pela necessidade atualização dos custos operacionais e a continuidade da prestação do serviço.

Os vales transportes e o passe comercial terão validade por 30 dias após o reajuste, sendo aceitos até 30 de abril.