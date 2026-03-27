Valor começa a ser cobrado no dia 31 de marçoFoto: Transa Transporte
Tarifa de ônibus passa a custar R$ 5,00 em Três Rios
Valor atual é de R$ 4,30
Três Rios - A partir do dia 31 de março, a tarifa do transporte público em Três Rios passará a custar R$ 5,00. A mudança foi publicada em decreto no Diário Oficial Municipal do dia 24 de março.
O aumento de R$ 0,70 foi justificado pela necessidade atualização dos custos operacionais e a continuidade da prestação do serviço.
Os vales transportes e o passe comercial terão validade por 30 dias após o reajuste, sendo aceitos até 30 de abril.
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