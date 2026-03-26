Ação de saúde começa nesta sexta-feiraFoto: Divulgação/PMTR
Carreta do Ministério da Saúde chega a Três Rios com oferta de mais de mil tomografias
Serviço estará disponível até 25 de abril
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Ação ocorreu no Purys
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Conclusão das obras deve ocorrer em maio
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