Ação de saúde começa nesta sexta-feira - Foto: Divulgação/PMTR

Ação de saúde começa nesta sexta-feiraFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 26/03/2026 19:46

Três Rios - A carreta do programa federal Agora Tem Especialistas está instalada na praça ao lado da unidade da Saúde da Mulher, em Três Rios, e vai oferecer 1.344 exames de tomografia computadorizada, contribuindo para a redução da fila de espera e agilizando diagnósticos na rede pública.

O serviço itinerante estará disponível entre os dias 27 de março e 25 de abril, com atendimento das 7h às 16h. A unidade móvel conta com uma equipe especializada e equipamentos modernos para a realização dos exames.

Entre os procedimentos ofertados estão tomografias de crânio, face, coluna, tórax, abdômen total, além de membros superiores e inferiores. Todos os exames serão realizados sem uso de contraste e sem necessidade de sedação, garantindo mais segurança e agilidade no atendimento.

“Estamos trabalhando incansavelmente para garantir que a nossa população tenha acesso mais rápido e digno aos exames e diagnósticos. Sabemos o quanto a espera por uma tomografia pode angustiar as famílias, e essa parceria com o Ministério da Saúde, através do apoio do deputado Lindbergh Farias, vem justamente para mudar essa realidade. Nosso compromisso é cuidar das pessoas, ampliar o acesso à saúde e oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente para todos os trirrienses”, destacou o prefeito Jonas Dico.

Para ter acesso ao serviço, o paciente deve comparecer à Sala de Regulação (antiga sala 3), portando pedido médico e documento de identificação. Após avaliação, o exame será inserido no sistema e autorizado pelos médicos reguladores.