Manutenção da SAAETRI - Foto: Divulgação/PMTR

Manutenção da SAAETRIFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 28/03/2026 15:18

Três Rios - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios (SAAETRI) segue avançando no processo de modernização e fortalecimento do sistema de abastecimento no município. Recentemente, a autarquia realizou a manutenção preventiva em diversos poços artesianos, além da instalação de um novo poço no distrito de Bemposta.

Com capacidade de vazão de aproximadamente 10 mil litros por hora, o novo poço representa um importante reforço no fornecimento de água para a população local, contribuindo diretamente para a melhoria da regularidade no abastecimento das residências da região.

De acordo com o SAAETRI, as ações fazem parte de um amplo pacote de reestruturação do sistema hídrico do município, que vem sendo viabilizado por meio de investimentos federais. Entre as principais iniciativas previstas está a construção da Nova Adutora do Passatempo, obra considerada estratégica para ampliar a distribuição de água em Três Rios.

