Manutenção da SAAETRIFoto: Divulgação/PMTR
SAAETRI realiza manutenção em poços e amplia abastecimento com nova unidade em Bemposta
Novo poço foi instalado em Bemposta
Três Rios - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios (SAAETRI) segue avançando no processo de modernização e fortalecimento do sistema de abastecimento no município. Recentemente, a autarquia realizou a manutenção preventiva em diversos poços artesianos, além da instalação de um novo poço no distrito de Bemposta.
Com capacidade de vazão de aproximadamente 10 mil litros por hora, o novo poço representa um importante reforço no fornecimento de água para a população local, contribuindo diretamente para a melhoria da regularidade no abastecimento das residências da região.
De acordo com o SAAETRI, as ações fazem parte de um amplo pacote de reestruturação do sistema hídrico do município, que vem sendo viabilizado por meio de investimentos federais. Entre as principais iniciativas previstas está a construção da Nova Adutora do Passatempo, obra considerada estratégica para ampliar a distribuição de água em Três Rios.
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