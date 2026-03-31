Posse dos concursadosFoto: Divulgação/PMTR
Prefeitura de Três Rios empossa novos servidores aprovados em concurso público
Seis novos servidores foram empossados
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Liminar garante funcionamento de cooperativa de catadores em Três Rios
Ação foi proposta pelo 8° Núcleo Regional de Tutela Coletiva (NRTC) da DPRJ
Três Rios recebe duas novas ambulâncias para reforçar atendimento do SAMU 192
Veículos foram adquiridos por R$ 585 mil
Servidoras do SAAETRI são homenageadas em café da manhã especial pelo Mês das Mulheres em Três Rios
Momento teve sorteios, relatos e serviços
Três Rios recebe a 3ª edição da Copa 3 Rios Basketball Adulto neste domingo
Evento começa às 9h
SAAETRI realiza manutenção em poços e amplia abastecimento com nova unidade em Bemposta
Novo poço foi instalado em Bemposta
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