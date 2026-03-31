Posse dos concursados - Foto: Divulgação/PMTR

Posse dos concursadosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 31/03/2026 19:42

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios realizou, nesta terça-feira (31), a posse de seis novos servidores aprovados no concurso público de 2023. A medida tem como objetivo reforçar o quadro funcional do município e ampliar a qualidade dos serviços prestados à população.

Entre os profissionais empossados estão um professor docente I, dois professores docente II da disciplina de Língua Portuguesa, uma fonoaudióloga, um secretário de escola e um cuidador social. Os novos servidores irão atuar em diferentes áreas da administração pública, com destaque para os setores de educação, saúde e assistência social.

Com a nova posse, o número total de candidatos convocados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023 chega a 429. O quantitativo supera mais que o dobro das 190 vagas inicialmente previstas, evidenciando a ampliação do quadro de servidores e o investimento contínuo na melhoria do atendimento à população.

“Esse é um passo importante para fortalecer o atendimento e garantir serviços cada vez melhores para a população. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal no fortalecimento das políticas públicas”, destacou o prefeito Jonas Dico.