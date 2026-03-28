Novas ambulâncias de Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Novas ambulâncias de Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 28/03/2026 15:31

Três Rios - O município de Três Rios recebeu, nesta quinta-feira (26), duas novas ambulâncias 0 km destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). A aquisição das ambulâncias foi viabilizada por meio de proposta encaminhada pela Prefeitura de Três Rios e aprovada junto ao Ministério da Saúde, com investimento total de R$ 585.200,00.



Os novos veículos estão equipados com ventiladores mecânicos, desfibriladores, oxímetros e bombas de infusão, recursos que permitem um atendimento mais eficiente e seguro aos pacientes.



“A renovação da frota representa um avanço importante na estrutura da rede de urgência e emergência do município, contribuindo para reduzir o tempo de resposta e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população”, destacou o prefeito Jonas Dico.

A entrega dos veículos ocorreu durante cerimônia que contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do prefeito de Três Rios, Jonas Dico, e do secretário municipal de Saúde, Luiz Alberto Barbosa.