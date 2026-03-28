Homenagem às servidoras do SAAETRIFoto: Divulgação
Servidoras do SAAETRI são homenageadas em café da manhã especial pelo Mês das Mulheres em Três Rios
Momento teve sorteios, relatos e serviços
Três Rios - Em celebração ao Mês das Mulheres, o SindServ Três Rios promoveu, na última sexta-feira (27), um café da manhã especial voltado às servidoras do SAAETRI. A ação foi realizada na sede da autarquia, no Centro, e contou com a parceria da Drogaria Boa Farma.
A programação reuniu atividades de bem-estar, saúde e integração. Entre os destaques, esteve a participação da blogueira fitness Taiza Tubertini, que compartilhou relatos de superação em sua trajetória de emagrecimento saudável. O evento também contou com uma sessão de alongamento conduzida pela personal trainer Larissa Belo. As servidoras puderam, ainda, usufruir de serviços de aferição de pressão arterial e medição de glicose, reforçando a importância dos cuidados com a saúde.
O encontro incluiu sorteios de prêmios e vale-compras da Drogaria Boa Farma, além da distribuição de brindes para todas as participantes, proporcionando um momento de valorização, acolhimento e reconhecimento.
O diretor do SAAETRI destacou a importância da iniciativa como forma de reconhecimento ao trabalho das servidoras. “Este foi um momento pensado com muito carinho para valorizar as mulheres que fazem parte do nosso dia a dia. Além de homenagear, buscamos proporcionar cuidado, bem-estar e integração, reforçando o quanto elas são fundamentais para o funcionamento da autarquia”, afirmou.
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