Homenagem às servidoras do SAAETRI - Foto: Divulgação

Homenagem às servidoras do SAAETRIFoto: Divulgação

Publicado 28/03/2026 15:28

Três Rios - Em celebração ao Mês das Mulheres, o SindServ Três Rios promoveu, na última sexta-feira (27), um café da manhã especial voltado às servidoras do SAAETRI. A ação foi realizada na sede da autarquia, no Centro, e contou com a parceria da Drogaria Boa Farma.

A programação reuniu atividades de bem-estar, saúde e integração. Entre os destaques, esteve a participação da blogueira fitness Taiza Tubertini, que compartilhou relatos de superação em sua trajetória de emagrecimento saudável. O evento também contou com uma sessão de alongamento conduzida pela personal trainer Larissa Belo. As servidoras puderam, ainda, usufruir de serviços de aferição de pressão arterial e medição de glicose, reforçando a importância dos cuidados com a saúde.

O encontro incluiu sorteios de prêmios e vale-compras da Drogaria Boa Farma, além da distribuição de brindes para todas as participantes, proporcionando um momento de valorização, acolhimento e reconhecimento.

O diretor do SAAETRI destacou a importância da iniciativa como forma de reconhecimento ao trabalho das servidoras. “Este foi um momento pensado com muito carinho para valorizar as mulheres que fazem parte do nosso dia a dia. Além de homenagear, buscamos proporcionar cuidado, bem-estar e integração, reforçando o quanto elas são fundamentais para o funcionamento da autarquia”, afirmou.