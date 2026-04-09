Caminhada Azul - Foto: Divulgação/PMTR

Caminhada AzulFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 09/04/2026 14:29

Três Rios - No próximo sábado (11), a cidade de Três Rios vai colorir suas ruas de azul em um gesto de empatia, respeito e inclusão. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e da Casa do Autista, realiza a Caminhada Azul, um ato público de conscientização e inclusão sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A concentração será a partir das 11h, na Praça São Sebastião, e a caminhada seguirá pelas principais vias do centro da cidade. O evento é aberto ao público.

“A Caminhada Azul é um convite à ação. Cada passo que damos juntos representa o nosso compromisso com um futuro mais justo e inclusivo. O autismo não é invisível, e nenhuma criança deve ser silenciada, excluída ou rotulada como um problema”, afirmou Paula Rinaldi, coordenadora da Casa do Autista.

A programação do Abril Azul continua ao longo desta semana com cerimônias religiosas. Nesta quarta-feira (8), será realizado o Culto Azul, na Igreja Cristã Reformada Central, às 19h. Já na quinta-feira (9), acontece uma missa em ação de graças na Igreja Matriz São Sebastião, também às 19h.

Encerrando a programação do Abril Azul, mês de conscientização do autismo, no dia 15 de abril será realizado o 1º Fórum da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no Teatro Celso Peçanha, a partir das 8h. O evento tem como objetivo promover o debate, a troca de experiências e o fortalecimento de políticas públicas voltadas às pessoas com TEA.

