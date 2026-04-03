Três Rios teve 74% de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental - Foto: Arquivo

Três Rios teve 74% de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamentalFoto: Arquivo

Publicado 03/04/2026 12:35

Três Rios - O município de Três Rios se destacou no cenário educacional no estado do Rio de Janeiro, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep). O avanço ocorre no contexto do trabalho desenvolvido em parceria com o Instituto João e Maria Backheuser (IJMB), por meio do projeto Redes do Saber, que apoia a política local de alfabetização.

Três Rios alcançou a marca de 74% de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, superando a meta projetada para 2025 (62%) e atingindo, de forma antecipada, o que estava previsto apenas para 2028.

Além do desempenho absoluto, o município apresentou crescimento de 23 pontos percentuais em relação ao ano anterior, o equivalente a um aumento de 45%. Entre as redes com pelo menos 500 alunos no 2º ano, foi o maior crescimento registrado no estado.

O resultado também posiciona Três Rios em 2º lugar no ranking estadual nesse mesmo recorte, ficando atrás apenas de Itaperuna, que alcançou 76% de alfabetização com número semelhante de alunos. Considerando todos os municípios, Três Rios teve o segundo maior crescimento do estado, atrás apenas de Lajes do Muriaé, que possui uma rede significativamente menor, com 87 alunos no 2º ano, frente aos cerca de 800 estudantes atendidos no município.

Outro destaque é o alto nível de engajamento na avaliação: Três Rios registrou 93% de participação, uma das maiores taxas do estado.

“Três Rios mostra que é possível avançar de forma consistente quando há compromisso com a melhoria da aprendizagem. Esse avanço é fruto de um trabalho estruturado, ao longo dos últimos dois anos, entre o IJMB e a Secretaria de Educação, com investimento na formação de professores, acompanhamento pedagógico e mobilização das escolas”, afirma a diretora executiva do Instituto João e Maria Backheuser (IJMB), Teca Pontual.

Os resultados ganham ainda mais relevância no contexto estadual. Embora tenha apresentado avanço em relação ao ciclo anterior, o Rio de Janeiro registrou 60% de crianças alfabetizadas e não alcançou a meta pactuada.

“Quando a gente olha para o estado, vê um desafio importante. Por isso, casos como o de Três Rios ajudam a mostrar caminhos possíveis e reforçam que, com compromisso e estratégia, é possível transformar a realidade da alfabetização”, conclui Teca.

Sobre o Instituto João e Maria Backheuser (IJMB)

O Instituto João e Maria Backheuser (IJMB) atua para garantir a alfabetização de todas as crianças na idade certa, apoiando políticas públicas educacionais em municípios do estado do Rio de Janeiro.

Seu principal programa é o Redes do Saber, iniciado em 2021, que apoia gratuitamente redes municipais de ensino por um ciclo mínimo de cinco anos, com foco na aprendizagem de crianças da Pré-Escola ao 2º ano do Ensino Fundamental. Três Rios integra a iniciativa desde 2024.

O programa oferece assessoria às Secretarias de Educação, formação continuada para professores, avaliações periódicas de aprendizagem e ferramentas de monitoramento para apoiar a tomada de decisão e o aprimoramento das políticas educacionais.