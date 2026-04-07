Abril Azul em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
Abril Azul: programação do mês de conscientização do autismo continua nesta semana em Três Rios
Programação começou no início do mês e segue no município
Abril Azul: programação do mês de conscientização do autismo continua nesta semana em Três Rios
Programação começou no início do mês e segue no município
Homem é preso por descumprimento de medida protetiva e ameaça em Três Rios
Prisão foi realizada no Habitat
Lívia Medeiros, esposa do prefeito Jonas Dico, é cotada como pré-candidata para vaga na Alerj
Lívia é diretora da Escola Municipal de Qualificação Profissional
Três Rios está entre os melhores resultados em alfabetização no RJ, segundo dados do Inep
Com apoio do Instituto João e Maria Backheuser, município alcança 74% das crianças alfabetizadas e registra forte avanço
Três Rios divulga programação do Abril Azul com ações de conscientização sobre o autismo
Município terá programação ao longo do mês
Prefeitura de Três Rios empossa novos servidores aprovados em concurso público
Seis novos servidores foram empossados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.