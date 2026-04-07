Abril Azul em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Abril Azul em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 07/04/2026 10:47

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a Casa do Autista, dá continuidade às ações do Abril Azul, mês de conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A programação teve início no dia 1º de abril, com a iluminação temática da fonte da Praça São Sebastião e a realização de um lanche especial para os assistidos atendidos na unidade ao longo da última semana. A iniciativa buscou marcar simbolicamente o começo do mês e reforçar a importância de dar visibilidade à causa.

Nesta semana, a agenda segue com novas atividades. No dia 8 de abril, será realizado o Culto Azul, na Igreja Cristã Reformada Central, às 19h. Já no dia 9, haverá uma missa em ação de graças, na Igreja Matriz São Sebastião, também às 19h.

A mobilização continua no dia 11 de abril, com a Caminhada Azul, na Praça São Sebastião, às 11h, reunindo famílias, apoiadores e a comunidade em um ato público de conscientização e inclusão.

Encerrando a programação, no dia 15 de abril, será realizado o 1º Fórum da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no Teatro Celso Peçanha, a partir das 8h. O evento tem como objetivo promover o debate, a troca de experiências e o fortalecimento de políticas públicas voltadas às pessoas com TEA.

