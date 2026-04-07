Polícia Civil realizou a prisão no local - Foto: Divulgação/PCERJ

Polícia Civil realizou a prisão no localFoto: Divulgação/PCERJ

Publicado 07/04/2026 10:39

Três Rios - A Polícia Civil prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva e ameaça, em Três Rios. A ação foi realizada no último domingo (5), no bairro Habitat.

Segundo os agentes, a captura ocorreu após trabalho de inteligência, que permitiu a identificação do endereço onde o autor se encontrava. A prisão foi realizada sem resistência.