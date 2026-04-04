Jonas Dico e Lívia Medeiros - Foto: Divulgação

Jonas Dico e Lívia MedeirosFoto: Divulgação

Publicado 04/04/2026 17:20

Três Rios - A professora e atual diretora da Escola Municipal de Qualificação Profissional, Lívia Medeiros, tem ganhado força nos bastidores da política trirriense, como uma possível pré-candidata a uma vaga de deputada estadual.

Conhecida no meio acadêmico pelo seu empenho na área da educação, Lívia Medeiros também desponta por defender duas bandeiras importantes que são: o espaço da mulher na política e no mercado de trabalho e da família como base da sociedade.

Lívia Medeiros, que está à frente da Escola Municipal de Qualificação Profissional, vem aplicando o que acredita, e, no mês de março, elaborou um curso de Operadora de Empilhadeira, que sempre é feito por homens, desta vez só para mulheres. Segundo a diretora, vários cursos estão no cronograma da Escola de Qualificação.Cursos voltados para todos, mas principalmente para as mulheres, como forma de igualar as oportunidades no mercado de trabalho.

O presidente do Podemos, Felipe Pereira, convidou a professora Lívia Medeiros, que já é filiada ao partido desde 2024, a disputar uma vaga, representando também a região Centro-Sul Fluminense, principalmente as cidades no entorno de Três Rios. Para Felipe, o nome da primeira-dama é uma boa estratégia em ter na região uma candidata que agrega qualidades e competência profissional.