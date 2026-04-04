Jonas Dico e Lívia MedeirosFoto: Divulgação
Lívia Medeiros, esposa do prefeito Jonas Dico, é cotada como pré-candidata para vaga na Alerj
Lívia é diretora da Escola Municipal de Qualificação Profissional
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Três Rios está entre os melhores resultados em alfabetização no RJ, segundo dados do Inep
Com apoio do Instituto João e Maria Backheuser, município alcança 74% das crianças alfabetizadas e registra forte avanço
Três Rios divulga programação do Abril Azul com ações de conscientização sobre o autismo
Município terá programação ao longo do mês
Prefeitura de Três Rios empossa novos servidores aprovados em concurso público
Seis novos servidores foram empossados
Liminar garante funcionamento de cooperativa de catadores em Três Rios
Ação foi proposta pelo 8° Núcleo Regional de Tutela Coletiva (NRTC) da DPRJ
Três Rios recebe duas novas ambulâncias para reforçar atendimento do SAMU 192
Veículos foram adquiridos por R$ 585 mil
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