Prisão foi feita por agentes da 108ª DP - Foto: Divulgação/PCERJ

Prisão foi feita por agentes da 108ª DPFoto: Divulgação/PCERJ

Publicado 15/04/2026 17:07

Três Rios - A Polícia Civil prendeu, em flagrante, um homem portando uma arma de fogo com numeração suprimida e um simulacro de arma de fogo em Três Rios. A ação foi realizada no Centro nesta quarta-feira (15).

O trabalho foi realizado por agentes durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do criminoso, em inquérito policial que apura um homicídio no município.

O indivíduo foi conduzido para a 108ª DP.