Prisão foi feita por agentes da 108ª DPFoto: Divulgação/PCERJ

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Três Rios - A Polícia Civil prendeu, em flagrante, um homem portando uma arma de fogo com numeração suprimida e um simulacro de arma de fogo em Três Rios. A ação foi realizada no Centro nesta quarta-feira (15).
O trabalho foi realizado por agentes durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do criminoso, em inquérito policial que apura um homicídio no município.
O indivíduo foi conduzido para a 108ª DP.