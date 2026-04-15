Prisão foi feita por agentes da 108ª DPFoto: Divulgação/PCERJ
Homem é preso com arma de fogo em Três Rios
Apreensão ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão
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Audiência na Câmara dos Deputados debateu situação da rodovia
Cine Estrada Firjan SESI leva cinema gratuito para Três Rios
Sessões serão exibidas gratuitamente nos dias 16 e 17 de abril na Praça São Sebastião, no Centro
Caminhada Azul mobiliza Três Rios em ato de inclusão e conscientização sobre o autismo neste sábado
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Abril Azul: programação do mês de conscientização do autismo continua nesta semana em Três Rios
Programação começou no início do mês e segue no município
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Prisão foi realizada no Habitat
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