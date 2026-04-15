Jonas Dico, prefeito de Três Rios, em Brasília - Foto: Divulgação

Jonas Dico, prefeito de Três Rios, em BrasíliaFoto: Divulgação

Publicado 15/04/2026 13:02

Três Rios - O prefeito de Três Rios, Jonas Dico, participou, nesta terça-feira (14), ao lado do vice-prefeito Liliu, de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, a convite do deputado federal Bebeto. O encontro reuniu parlamentares, prefeitos da região e representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do Ministério dos Transportes para discutir a situação da BR-393, uma das principais rodovias que cortam o município e possui papel estratégico para o desenvolvimento econômico do Centro-Sul Fluminense.

Durante a reunião, foi consenso entre as autoridades presentes que a rodovia enfrenta sérios problemas de conservação, comprometendo a segurança dos motoristas e impactando diretamente o escoamento da produção, o turismo e a mobilidade regional. Diante desse cenário, o prefeito reforçou a necessidade urgente de uma nova concessão da via, com garantia de investimentos contínuos e manutenção adequada.

Em sua fala, Jonas Dico destacou a importância da mobilização conjunta entre os entes públicos e relembrou o histórico da rodovia. Segundo ele, a BR-393 já foi conhecida como “Rodovia da Morte”, mas apresentou melhorias significativas durante o período em que esteve sob concessão. “Com a ausência dessa concessão, a estrada voltou a apresentar problemas graves. Eu mesmo fui vítima de um incidente recente, ao cair em uma cratera e ter o pneu do carro estourado. Felizmente, houve apenas dano material, mas sabemos que nem todos têm a mesma sorte”, relatou.

O prefeito também chamou atenção para as situações presenciadas ao longo da rodovia, evidenciando os riscos enfrentados diariamente por quem trafega pelo trecho. “O que vemos hoje são famílias paradas no acostamento, com prejuízos e insegurança. São pneus estourados, rodas danificadas e acidentes constantes. Estamos falando de uma rodovia fundamental para o turismo, a indústria e o comércio, que liga importantes estados do país e impacta diretamente a economia de toda a região”, afirmou.

Reforçando o compromisso com a população, Jonas Dico destacou a urgência na tomada de decisão. “Não estamos falando apenas de infraestrutura, mas de vidas. Precisamos sair daqui com uma definição, com um planejamento concreto, para evitar que essa situação continue se agravando e prejudicando o desenvolvimento regional”, completou.