Eduardo Paes e Jonas DicoFoto: Divulgação
Também marcaram presença os ex-prefeitos de Três Rios, Joa e Celso Jacob; o ex-prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo; o ex-prefeito de Valença, Vicente Guedes; e a ex-prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre; além do presidente do Podemos/RJ, Felipe Pereira.
Durante a reunião, o prefeito Jonas Dico manifestou apoio à pré-candidatura de Eduardo Paes ao governo do estado, juntamente com a pré-candidata a vice-governadora Jane Reis.
Na ocasião, Eduardo Paes destacou o compromisso com o desenvolvimento da região Centro-Sul Fluminense, reforçando a importância da união entre os municípios para a construção de políticas públicas que promovam crescimento econômico e melhoria na qualidade de vida da população.
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