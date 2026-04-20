Eduardo Paes e Jonas Dico - Foto: Divulgação

Eduardo Paes e Jonas DicoFoto: Divulgação

Publicado 20/04/2026 15:18 | Atualizado 20/04/2026 15:20

Três Rios - O prefeito de Três Rios, Jonas Dico, e o vice-prefeito Liliu receberam, nesta segunda-feira (20), o ex-prefeito do Rio de Janeiro e pré-candidato ao governo do estado, Eduardo Paes. O encontro reuniu importantes lideranças políticas e empresariais da região Centro-Sul Fluminense, além de prefeitos e vereadores de diversos municípios.

Estiveram presentes o prefeito de São José do Vale do Rio Preto, José Carlos Mariano; de Comendador Levy Gasparian, Cláudio Manarino; de Maricá, Washington Quaquá; de Sapucaia, Breninho; e de Carmo, Samuel do Rumão.



Também marcaram presença os ex-prefeitos de Três Rios, Joa e Celso Jacob; o ex-prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo; o ex-prefeito de Valença, Vicente Guedes; e a ex-prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre; além do presidente do Podemos/RJ, Felipe Pereira.



Durante a reunião, o prefeito Jonas Dico manifestou apoio à pré-candidatura de Eduardo Paes ao governo do estado, juntamente com a pré-candidata a vice-governadora Jane Reis.



Na ocasião, Eduardo Paes destacou o compromisso com o desenvolvimento da região Centro-Sul Fluminense, reforçando a importância da união entre os municípios para a construção de políticas públicas que promovam crescimento econômico e melhoria na qualidade de vida da população.