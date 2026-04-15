Operação em Três RiosFoto: Divulgação/Detran RJ
As peças de automóveis à venda não tinham notas fiscais, estavam armazenadas de forma inadequada e sem as etiquetas de identificação que permitem rastrear a procedência do material. Também foram encontradas dezenas de placas de veículos desmontados, mas sem ocorrência de roubo ou furto.
Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) detectaram potencial risco ambiental nos dois ferros-velhos, em razão do lançamento de poluentes diretamente no solo. Todo o material foi apreendido e será destinado à reciclagem em empresas cadastradas junto ao Detran.
A força-tarefa tem o objetivo de combater o comércio ilegal de peças automotivas e incentivar os comerciantes do setor a atuar dentro da lei. Participam das ações, além do Detran RJ, equipes das polícias Civil e Militar, do INEA, da Secretaria de Estado de Fazenda e do Corpo de Bombeiros.
O material vendido em ferros-velhos credenciados pode ser rastreado pelo comprador por meio de um QR Code. A consulta também pode ser feita pelo site do Detran, na aba Desmontagem.
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