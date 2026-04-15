Operação em Três Rios - Foto: Divulgação/Detran RJ

Operação em Três RiosFoto: Divulgação/Detran RJ

Publicado 15/04/2026 17:34

Três Rios - Dois ferros-velhos foram interditados em Três Rios nesta quarta-feira (15), no bairro Jaqueira, em Três Rios, por equipes da Operação Desmonte. Os estabelecimentos funcionavam sem credenciamento junto ao Detran para operar no ramo.

Em um dos locais, agentes encontraram uma tampa traseira de um Fiat Tempra 1998/1999 com registro de roubo ocorrido em agosto de 2021. O proprietário, que responderá por receptação culposa, foi conduzido à 108ª Delegacia de Polícia.



As peças de automóveis à venda não tinham notas fiscais, estavam armazenadas de forma inadequada e sem as etiquetas de identificação que permitem rastrear a procedência do material. Também foram encontradas dezenas de placas de veículos desmontados, mas sem ocorrência de roubo ou furto.



Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) detectaram potencial risco ambiental nos dois ferros-velhos, em razão do lançamento de poluentes diretamente no solo. Todo o material foi apreendido e será destinado à reciclagem em empresas cadastradas junto ao Detran.



A força-tarefa tem o objetivo de combater o comércio ilegal de peças automotivas e incentivar os comerciantes do setor a atuar dentro da lei. Participam das ações, além do Detran RJ, equipes das polícias Civil e Militar, do INEA, da Secretaria de Estado de Fazenda e do Corpo de Bombeiros.



O material vendido em ferros-velhos credenciados pode ser rastreado pelo comprador por meio de um QR Code. A consulta também pode ser feita pelo site do Detran, na aba Desmontagem.

