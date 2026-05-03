Projeto que será construído - Foto: Divulgação

Projeto que será construídoFoto: Divulgação

Publicado 03/05/2026 19:19

Três Rios - O maior bairro de Três Rios ganhará um novo complexo de esporte e lazer. O equipamento será construído no Vila Nova, localizado no bairro Vila Isabel. As obras, que serão executadas pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade e do INEA, têm início previsto ainda para o primeiro semestre deste ano.

O projeto, que será implantado ao lado da Unidade Básica de Saúde da localidade, contempla a construção de uma quadra poliesportiva, quadra de areia, playground infantil, academia ao ar livre, iluminação em LED, área de convivência, paisagismo e acessibilidade.

O prefeito de Três Rios, Jonas Dico, comemorou a conquista e destacou a importância da parceria entre município e estado para o desenvolvimento da cidade. “Nossa cidade ganha mais um equipamento de lazer e de incentivo ao esporte, um espaço pensado para acolher nossos projetos, fortalecer vínculos e oferecer mais oportunidades para nossas crianças e jovens. É gratificante poder contar com o apoio do governo estadual para levar mais qualidade de vida à nossa população”, afirmou.

O secretário municipal de Obras, Ricardo Monteiro, ressaltou os aspectos técnicos da intervenção. “O projeto foi elaborado com foco em durabilidade, segurança e funcionalidade. Estamos prevendo a execução de um sistema de drenagem eficiente, preparo adequado do solo para as áreas esportivas e instalação de iluminação em LED de alta eficiência, garantindo melhor visibilidade e redução de custos de manutenção. Além disso, todo o espaço será acessível e contará com materiais de alta resistência, assegurando um equipamento moderno e preparado para o uso contínuo da população”, explicou.