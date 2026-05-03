Obras em Três Rios - Foto: Divulgação

Obras em Três RiosFoto: Divulgação

Publicado 03/05/2026 19:19

Três Rios - A Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação de Três Rios disponibilizou um canal direto de atendimento via WhatsApp para solicitações de serviços urbanos. Por meio do número (24) 2500-0272, moradores podem encaminhar demandas relacionadas a obras públicas, como manutenção corretiva da pavimentação (tapa-buraco), troca de tampas de bueiro danificadas, reparo em calçadas, solicitação de pavimentação, fiscalização de obras e demais serviços vinculados à pasta.

A iniciativa busca facilitar o registro das solicitações, otimizar o tempo de resposta das equipes e fortalecer a participação da população na conservação da cidade.

A Secretaria de Obras fica localizada na Avenida Condessa do Rio Novo, 1831, Centro.

