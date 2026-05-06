Lívia Medeiros, diretora da Escola Municipal de Qualificação Profissional, e Bernardo Goytacazes, secretário de Educação - Foto: Divulgação

Lívia Medeiros, diretora da Escola Municipal de Qualificação Profissional, e Bernardo Goytacazes, secretário de EducaçãoFoto: Divulgação

Publicado 06/05/2026 16:59

Três Rios - Estão abertas as inscrições para o curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) da Escola Municipal de Qualificação Profissional Professor Hermelindo Alves Rosmaninho oferecido pela Prefeitura de Três Rios. A iniciativa é voltada a profissionais da rede municipal de ensino e busca ampliar a inclusão no ambiente educacional. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de maio, na Casa de Pedra. Ao todo, são oferecidas 40 vagas.

As aulas terão início no dia 12 de maio, com carga horária total de 80 horas. Os encontros serão presenciais, realizados uma vez por semana, com duração de duas horas cada. O curso foi estruturado para unir teoria e prática, com atividades interativas e produção de vídeos, proporcionando uma aprendizagem dinâmica. Além disso, os participantes passarão por avaliação contínua ao longo da formação.

Ao final, os alunos que alcançarem pelo menos 75% de frequência receberão certificado de conclusão. A iniciativa reforça a importância da qualificação profissional voltada à inclusão e à acessibilidade no ensino público.

De acordo com a diretora da unidade, Lívia Medeiros, a formação representa um avanço importante na construção de uma educação mais inclusiva. “Capacitar nossos profissionais em LIBRAS é garantir que mais alunos sejam acolhidos com respeito e tenham acesso pleno ao aprendizado. É um passo essencial para fortalecer a inclusão na rede municipal”, destacou.