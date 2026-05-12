UBS Moura BrasilFoto: Divulgação/PMTR

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Três Rios - A Prefeitura de Três Rios está promovendo atendimentos noturnos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, oferecendo consultas médicas e odontológicas de 16h às 20h para moradores que não conseguem buscar atendimento durante o horário comercial.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde, garantindo mais comodidade para trabalhadores e para a população que possui dificuldades de comparecer às unidades ao longo do dia.

De acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, os atendimentos acontecerão nas seguintes datas e unidades:

12 de maio — UBS Monte Castelo e UBS Triângulo
13 de maio — UBS Rua Direita
18 de maio — UBS Caixa D’Água
20 de maio — UBS Moura Brasil
28 de maio — UBS Ponto Azul
O prefeito Jonas Dico destacou a importância da iniciativa para aproximar os serviços públicos da população. “Nosso objetivo é garantir que todos os moradores tenham acesso à saúde de qualidade, inclusive aqueles que trabalham durante o dia e muitas vezes não conseguem ir às unidades no horário tradicional. Estamos ampliando o atendimento para cuidar das pessoas com mais respeito, atenção e acessibilidade”, afirmou o prefeito.