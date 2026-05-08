Registro feito na empresa Guapi Papeis, em GuapimirimFoto: Paula Johas/Firjan
“Será uma oportunidade estratégica para promover a reflexão sobre a adoção de práticas sustentáveis na atividade industrial, com destaque para a gestão e a reciclagem de resíduos. Essas iniciativas contribuem para o fortalecimento da competitividade empresarial, alinhando sustentabilidade e desenvolvimento econômico, com base em dados e evidências”, destacou o vice-presidente da Firjan Centro-Sul, Waldir Santos Junior .
Ao longo de duas horas de realização, o evento contará com painéis temáticos com abordagens diversas. A palestra “Mapeamento dos recicláveis pós-consumo do Estado do Rio de Janeiro” abre o evento com a apresentação da terceira edição do estudo elaborado pela Firjan, lançado em outubro de 2025. A análise, que tem 2023 como ano base, traça a trajetória dos resíduos recicláveis gerados e recebidos no estado e gera insights que colaboram para o fortalecimento do encadeamento produtivo da reciclagem no território fluminense.
“A pesquisa da Firjan identifica pontos críticos e propõe a otimização de processos, observando as melhores práticas, alinhadas às políticas públicas de economia circular, que incentivam a redução de resíduos e práticas sustentáveis”, destacou Carolina Zoccoli, Especialista em Sustentabilidade da Firjan , que fará a apresentação do estudo, ressaltando que Mapeamento dos Recicláveis Pós-Consumo é uma ação da Firjan alinhada à agenda Propostas Firjan para um Brasil 4.0 , evidenciando a gestão dos resíduos como um pilar essencial para a competitividade do estado.
O estudo evidencia que, dentre as regiões do estado, no que se refere a recebimentos de resíduos pós-consumo, a Capital continua sendo a mais representativa, concentrando 45,5% dos resíduos recebidos. No Centro-Sul, de acordo com o Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) do Inea, são recebidas 6.480 toneladas de resíduos na região e geradas 11.790 t. Na classificação por tipo, exceto o material misturado, que concentra grande parte da quantidade recebida e gerada, o papel e papelão têm importante representatividade, sendo 735 t recebidos e 1.239 t gerados.
De acordo com o mapeamento, mais de R$ 2,6 bilhões em resíduos pós-consumo, distribuídos nas indústrias de fabricação de papel e papelão, de plástico e na metalurgia no estado, estão subutilizados e poderiam ser reintroduzidos em processos produtivos. Com base em dados do IBGE, especialistas da Firjan destacam no estudo que a expansão da reciclagem encadearia um investimento produtivo adicional na economia nacional em torno de R$ 6 bilhões. Este impacto provocaria uma geração de renda de R$ 11,6 bilhões, representando os lucros e salários gerados na economia como um todo, além da criação de 40,6 mil novos empregos diretos e indiretos.
Além do estudo da Firjan, o evento “Desafios e soluções para a gestão de resíduos” contará ainda com a participação do Inea, que falará sobre o licenciamento ambiental e sobre o sistema MTR. Na ocasião, haverá a apresentação de ações adotadas por empresas e os participantes poderão debater sobre os dados destacados. Para outras informações, os interessados ainda podem fazer contato pelo número (21) 99796-9548 .
Confira a programação completa:
14h10 | Mapeamento dos recicláveis pós-consumo do Estado do Rio de Janeiro
Carolina Zoccoli - Especialista em Sustentabilidade da Firjan
14h30 | Licenciamento Ambiental: o que muda com a Lei Geral
Rafaella Carvalho - Inea
15h00 | MTR – Sistema de manifesto de transporte de resíduos
Luiza Lomba – Inea
15h30 | Case empresa ELC Produtos de Segurança
André de Lima Castro – Diretor
15h50 | Debate e considerações das empresas participantes
16h | Encerramento e coffee break para networking
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