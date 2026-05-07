Sest Senat irá sediar o evento - Foto: Arquivo

Sest Senat irá sediar o eventoFoto: Arquivo

Publicado 07/05/2026 21:55

Três Rios - A cidade de Três Rios recebe, nos dias 20 e 21 de maio, o Rio Info Centro-Sul 2026, evento promovido pela regional do TI Rio, entidade representativa das empresas de tecnologia do estado do Rio de Janeiro, que deve reunir empresários, estudantes e especialistas para discutir o uso da inteligência artificial e ampliar oportunidades de negócios na região. Com programação voltada à aplicação prática da tecnologia no ambiente empresarial, o encontro será realizado no Sest Senat de Três Rios.



De acordo com o presidente regional do TI Rio em Três Rios, João Paulo Pereira, a edição de 2026 foi pensada para conectar dois públicos estratégicos para o desenvolvimento local: jovens em formação e empresários interessados em inovação e novas oportunidades. “Em nossas reuniões mensais com os empresários de TI, já observamos uma demanda crescente por conteúdos mais avançados e aplicáveis ao dia a dia das empresas. O evento vem justamente para ampliar esse engajamento e fortalecer a participação do setor”, afirma João Paulo.



Alinhada a esse cenário, a programação incorpora temas como inteligência artificial e agentes autônomos que vêm ganhando relevância no setor. “O que o mundo inteiro está discutindo de mais técnico, nós estamos trazendo para o evento, especialmente na palestra master”, afirma João Paulo. O tema ganhou destaque recente em encontros internacionais, como a NRF 2026 - a NRF Retail's Big Show 2026, maior evento de varejo mundial, focado em inteligência artificial (IA) avançada e humanização, ocorrido nos Estados Unidos.



A programação inclui ainda uma Sessão de Negócios, realizada em parceria com o Sebrae, que promoverá conexões diretas entre empresários e potenciais parceiros, além de momentos de networking desenhados para estimular parcerias comerciais.



Para o presidente do TI Rio, Alberto Blois, o avanço de iniciativas como o Rio Info Centro-Sul está alinhado a um movimento mais amplo de expansão do setor para além da capital. “Levar novas tecnologias, empresas e conhecimento para o interior cria condições para o surgimento de novos pólos de inovação e fortalece o desenvolvimento do estado. Três Rios tem uma posição estratégica, conectando o Sul Fluminense, a Região Serrana e a Zona da Mata mineira, o que facilita a circulação de empresas e profissionais e impulsiona o ambiente de negócios local”, afirma. A cidade também ganhou destaque recentemente com a apresentação de um novo complexo de lazer e entretenimento, que reúne parque aquático, hotel escola, e centro cultural e coloca o município na rota de novos investimentos.



O evento contará com a participação e apoio da Prefeitura de Três Rios, do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), da Universidade Federal Fluminense (UFF), do Sebrae, da GE Aerospace, do Bramil Supermercados, da ADR Centro-Sul Fluminense e de startups locais.