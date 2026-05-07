Projeto da UBS Ponto AzulFoto: Divulgação/PMTR
Prefeitura de Três Rios anuncia retomada das obras da UBS do Ponto Azul
Obras retornam após período de paralisação
Três Rios - A Prefeitura de Três Rios anunciou, nesta semana, a retomada das obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Ponto Azul. A intervenção, considerada estratégica para o fortalecimento da rede municipal de saúde, volta a avançar após um período de paralisação.
O anúncio foi feito pelo prefeito do município, Jonas Dico, que destacou a importância da obra para a população local e reafirmou o compromisso da gestão com a conclusão de projetos que impactam diretamente a qualidade de vida dos moradores. “Hoje temos a satisfação de anunciar a retomada de uma obra muito aguardada pela população do Ponto Azul. Nosso compromisso é entregar uma unidade moderna, preparada para oferecer um atendimento mais digno, eficiente e humanizado para todos”, afirmou o prefeito.
A UBS do Ponto Azul, segundo a Prefeitura, está sendo projetada para oferecer uma estrutura moderna, com ambientes adequados e preparados para garantir mais eficiência, conforto e humanização no atendimento.
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