Prisão foi feita por agentes da 106ª DPFoto: PCERJ

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Três Rios - Uma fábrica clandestina de anabolizantes, localizada na Vila Isabel, em Três Rios foi fechada nesta quinta-feira (14) pela Polícia Civil. A ação foi realizada por agentes da 106ª DP (Itaipava) e terminou com um homem preso em flagrante por produzir e comercializar os produtos de forma ilegal.
Inicialmente, o esquema criminoso foi identificado e o investigado teve sua atuação monitorada. A abordagem ocorreu enquanto o homem saía para fazer uma entrega. No veículo, diversos anabolizantes prontos para comercialização foram encontrados.
Na residência, foram localizados maquinários utilizados na fabricação dos produtos, grande quantidade de insumos e materiais para embalagem. Também foram encontrados registros de envios para diversos endereços em diferentes estados.

As investigações seguem para identificar compradores, fornecedores e outros envolvidos no esquema.