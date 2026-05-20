Local viabilizado recebeu a 3ª etapa da Copa Carioca de VelocrossFoto: Divulgação/PMTR
Prefeito Jonas Dico anuncia articulação para retomada da Exposição de Três Rios
Última edição do evento aconteceu em 2016
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Polícia prende condenado por associação para o tráfico em Três Rios
Mandado de prisão foi cumprido contra o indivíduo
Polícia identifica fábrica clandestina de anabolizantes e prende homem em Três Rios
Indivíduo produzia e comercializava os produtos
Tradicional Festa de Maio de Bemposta acontece no próximo fim de semana
Festa vai de 15 a 17 de maio
Sesc Três Rios terá oficina de colagem gratuita neste sábado
Atividade será conduzida pela artista visual Leticia Kling e integra a programação da exposição coletiva "77 Minutos", que reúne obras de artistas de Petrópolis
UBSs de Três Rios oferecem atendimento noturno em maio
Atendimentos ocorrem entre 12 e 20 de maio, conforme cronograma da Saúde
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