Local viabilizado recebeu a 3ª etapa da Copa Carioca de Velocross - Foto: Divulgação/PMTR

Local viabilizado recebeu a 3ª etapa da Copa Carioca de VelocrossFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 20/05/2026 14:36

Três Rios - Neste fim de semana, o prefeito de Três Rios, Jonas Dico, anunciou, em vídeo compartilhado nas redes sociais, que vem buscando parcerias junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro para a retomada da tradicional Exposição Agropecuária de Três Rios.

A última edição do evento aconteceu há uma década, em 2016, na área que hoje abriga a Faculdade de Ciências Médicas Suprema.

Para viabilizar a retomada da festa, a Prefeitura de Três Rios já dispõe de um novo espaço. O local fica próximo ao antigo parque de exposições, no fim da Rua Isaltino Silveira, no bairro Cantagalo, em frente à Capela de Nossa Senhora da Piedade, área que recebeu, no último domingo (17), a 3ª etapa da Copa Carioca de Velocross.

Ainda de acordo com o prefeito Jonas Dico, a proposta é realizar uma grande festa por meio de parcerias institucionais e privadas, unindo investimentos em lazer e cultura à responsabilidade fiscal. “Vamos buscar todos os tipos de parceria para realizar a nossa exposição com responsabilidade, sem gastos excessivos para o município e entregando um evento de alto nível, como a nossa população merece”, afirmou o prefeito.