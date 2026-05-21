Manutenção das estradas rurais - Foto: Divulgação/PMTR

Manutenção das estradas ruraisFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 21/05/2026 19:27

Três Rios - A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural de Três Rios segue avançando com os serviços de manutenção das estradas vicinais e das vias de acesso ao distrito de Bemposta.

Na antiga Rio-Bahia, importante ligação entre Bemposta e o município de Areal, equipes da secretaria realizaram a roçagem das margens da estrada e serviços de recuperação da pista, com nivelamento do solo e aplicação de material agregado siderúrgico, garantindo mais segurança, visibilidade e melhores condições de tráfego para motoristas e produtores da região.

A via é estratégica para o acesso a empresas, indústrias e para o escoamento da produção pecuária local.

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Guto Ramos, destacou a importância do trabalho para o fortalecimento da mobilidade rural e da economia da região. “Estamos realizando um trabalho contínuo de manutenção das estradas rurais para garantir mais segurança, mobilidade e melhores condições de tráfego para moradores, produtores rurais e todos que utilizam essas rotas diariamente. A antiga Rio-Bahia é uma via muito importante para o escoamento da produção pecuária e para o acesso às empresas da região, por isso essa atenção é fundamental”, destacou o secretário.