Ação de Maio Amarelo da PRF em Três Rios - Foto: Divulgação/PRF

Ação de Maio Amarelo da PRF em Três RiosFoto: Divulgação/PRF

Publicado 22/05/2026 17:03

Três Rios - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na quinta-feira (21), uma ação educativa em alusão ao Maio Amarelo 2026 para estudantes do ensino fundamental em Três Rios. A atividade foi promovida pelo Grupo de Educação para o Trânsito (Getran da delegacia de Barra do Piraí.

Com foco na conscientização de adolescentes sobre responsabilidade e autocuidado no trânsito, a atividade utilizou uma linguagem dinâmica e acessível para abordar temas relacionados à segurança viária. Durante a apresentação, foi feita uma analogia entre o tradicional álbum de figurinhas da Copa do Mundo e o “álbum da família”, destacando a importância da preservação da vida e do cuidado com as pessoas queridas.

Os estudantes receberam orientações sobre respeito às leis de trânsito, uso do cinto de segurança e capacete, riscos do uso do celular ao volante, excesso de velocidade, imprudência e a importância de atitudes conscientes no trânsito.

