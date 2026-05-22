Ação de Maio Amarelo da PRF em Três RiosFoto: Divulgação/PRF
PRF promove ação educativa do Maio Amarelo para estudantes em Três Rios
Cerca de 70 alunos do 8º e 9º anos da Escola Municipal Prefeito Alberto Lavinas (CIEP 427) foram contemplados com a atividade
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Três Rios intensifica manutenção de estradas rurais em Bemposta
Via é estratégica para o acesso a empresas, indústrias e para o escoamento da produção pecuária local
Centro de Três Rios recebe o 'Ruas de Compras' neste fim de semana com atrações, promoções e música ao vivo
Evento terá três dias de duração
Prefeito Jonas Dico anuncia articulação para retomada da Exposição de Três Rios
Última edição do evento aconteceu em 2016
Polícia prende condenado por associação para o tráfico em Três Rios
Mandado de prisão foi cumprido contra o indivíduo
Polícia identifica fábrica clandestina de anabolizantes e prende homem em Três Rios
Indivíduo produzia e comercializava os produtos
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