Edição do programa em Vila Isabel - Foto: Divulgação/PMTR

Edição do programa em Vila IsabelFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 22/05/2026 17:28

Três Rios - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Três Rios realiza no próximo domingo (24), mais uma edição do projeto “Esporte Para Todos”, desta vez no bairro Santa Terezinha. A programação acontece das 8h Às 12h, na Rua Santa Catarina, que terá o trânsito interditado especialmente para receber as atividades esportivas e de lazer destinadas à população.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover qualidade de vida e proporcionar momentos de integração entre moradores de todas as idades. Durante o evento, crianças, jovens, adultos e idosos poderão participar gratuitamente de diversas atividades recreativas e modalidades esportivas.

Entre as atrações confirmadas estão brincadeiras de golzinho, aulões de ginástica, dança e yoga, além de outras atividades voltadas ao bem-estar e à convivência comunitária.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, André Tadeu, destacou a importância do projeto para aproximar o esporte da população. “O esporte é vida, saúde e lazer. Nosso objetivo é ocupar os espaços públicos com atividades positivas, levando mais qualidade de vida para as famílias trirrienses”, afirmou.

