Material apreendido na ocorrênciaFoto: Divulgação/38º BPM
Homem é preso com arma e grande quantidade de drogas em Três Rios
Ação foi realizada no bairro Mirante Sul
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Ação foi realizada no bairro Mirante Sul
Adolescente é apreendido com drogas e arma na Ladeira das Palmeiras, em Três Rios
Ordem judicial expedida foi cumprida contra o jovem
Polícia recupera celular roubado e apreende drogas e carregadores em Três Rios
Aparelho foi roubado em Sapucaia
Obras de drenagem na Rua da Maçonaria entram em nova etapa
Implantação da rede de drenagem será realizada
Três Rios inicia pré-campanha de vacinação antirrábica
Vacinação acontecerá em diferentes localidades do município
Guarda Municipal de Três Rios intensifica fiscalização contra estacionamento irregular
Cerca de 37% das ocorrências atendidas pela Guarda são relacionadas a casos de estacionamento irregular
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