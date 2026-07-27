Material apreendido na ocorrência - Foto: Divulgação/38º BPM

Material apreendido na ocorrênciaFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 27/07/2026 13:25 | Atualizado 27/07/2026 13:32

Três Rios - Um homem, de 44 anos, foi preso na tarde deste domingo (26) no bairro Mirante Sul, em Três Rios. Na ação, os policiais ainda apreenderam uma arma, munições e grande quantidade de drogas.

Enquanto monitoravam o suspeito, as equipes observaram sua conversa com usuários. Ao notar a aproximação dos agentes, ele tentou fugir entrando em um imóvel e indo até os fundos da residência. No entanto, ele foi alcançado e detido.

Com ele e no local, os policiais militares encontraram 1,7 kg de maconha, 103 papelotes de crack, uma pistola calibre 9mm, três carregadores e 32 munições.

A ocorrência foi registrada na 108ª DP, onde o homem permaneceu preso.