Material apreendido na ocorrênciaFoto: Divulgação/38º BPM

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Enzo Gabriel
Três Rios - Um homem, de 44 anos, foi preso na tarde deste domingo (26) no bairro Mirante Sul, em Três Rios. Na ação, os policiais ainda apreenderam uma arma, munições e grande quantidade de drogas.
Enquanto monitoravam o suspeito, as equipes observaram sua conversa com usuários. Ao notar a aproximação dos agentes, ele tentou fugir entrando em um imóvel e indo até os fundos da residência. No entanto, ele foi alcançado e detido.
Com ele e no local, os policiais militares encontraram 1,7 kg de maconha, 103 papelotes de crack, uma pistola calibre 9mm, três carregadores e 32 munições.
A ocorrência foi registrada na 108ª DP, onde o homem permaneceu preso.