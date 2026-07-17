Edgar, de 11 anos, atua na lateral-esquerda - Foto: Divulgação/Projeto Ecoar

Edgar, de 11 anos, atua na lateral-esquerdaFoto: Divulgação/Projeto Ecoar

Publicado 17/07/2026 13:55

Três Rios - Um jovem atleta do Projeto Ecoar, iniciativa socioesportiva do bairro Pilões, em Três Rios, foi convidado para uma avaliação no Cara Virada Futebol Arte, clube formador da Zona Oeste do Rio de Janeiro reconhecido pelo trabalho nas categorias de base e filiado à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

Edgar de Azevedo Araújo Costa, de 11 anos, atua como lateral-esquerdo e também pode jogar pelas pontas, sempre utilizando o pé esquerdo como principal característica. Integrante do Ecoar, ele já passou pelo Entrerriense e pela Escolinha do Flamengo, acumulando experiências importantes em sua formação.

A oportunidade surge em um momento de crescente mobilização em torno da captação de talentos no interior do estado, com peneiras e avaliações técnicas atraindo cada vez mais atenção de clubes formadores. Projetos sociais como o Ecoar cumprem papel fundamental nesse processo, oferecendo disciplina, orientação e oportunidades para o desenvolvimento de habilidades dentro e fora de campo, além de fortalecer valores como respeito e trabalho em equipe entre crianças e adolescentes.

Com a Copa do Mundo de 2030 se aproximando, iniciativas como o Projeto Ecoar seguem alimentando o sonho de milhares de jovens brasileiros, revelando talentos e promovendo inclusão social em suas comunidades.