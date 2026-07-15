Nivelamento do terreno está sendo feito - Foto: Divulgação/PMTR

Nivelamento do terreno está sendo feitoFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 15/07/2026 13:26

Três Rios - Nesta semana, a Prefeitura de Três Rios iniciou as obras de preparação do futuro Espaço Municipal de Eventos, localizado na Avenida Arthur Sebastião de Toledo Ribas, no bairro Werneck Marine (Cantagalo).

Nesta primeira etapa, as equipes da Secretaria de Serviços Públicos realizam o nivelamento do terreno, etapa fundamental para o início das próximas intervenções, que incluem a instalação de iluminação, serviços de pintura e demais melhorias de infraestrutura. Na sequência, outras secretarias municipais passarão a atuar de forma integrada para a conclusão do novo equipamento público.

O Espaço Municipal de Eventos foi projetado para sediar a futura Expo Três Rios, além de eventos de médio e pequeno porte, oferecendo uma estrutura moderna, segura e funcional. A iniciativa também contribuirá para descentralizar a realização de grandes eventos, reduzindo a utilização da Praça São Sebastião e da Beira Rio, o que favorece a mobilidade urbana, minimiza impactos no trânsito e proporciona mais conforto para moradores e visitantes.

O prefeito Jonas Dico destaca que o investimento representa um passo importante para o desenvolvimento da cidade. "Estamos construindo um espaço planejado para atender às necessidades de Três Rios hoje e nos próximos anos. Queremos oferecer uma estrutura adequada para grandes eventos, fortalecer o turismo, incentivar a economia local e garantir mais organização para a cidade. Esse é um investimento que beneficia toda a população e demonstra nosso compromisso com o desenvolvimento e a qualidade de vida dos trirrienses", destacou o prefeito.