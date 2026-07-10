Polícia Civil investiga o casoFoto: Reprodução
Homem morre após ser atingido por trem em Três Rios
Acidente aconteceu no bairro Santa Terezinha
Três Rios - Um homem morreu após ser atingido por um trem na linha férrea, em Três Rios. O caso aconteceu na Rua Monte Castelo, no bairro Santa Terezinha, na madrugada de quinta-feira (9).
Segundo a MRS Logística, o homem estava andado nos trilhos e, ao avistar o indivíduo, o maquinista adotou os procedimentos de segurança previstos. No entanto, "como um trem não freia como um carro", o acidente não pôde ser evitado.
A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal de Petrópolis e a 108ª DP investiga o caso.
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