Polícia Civil investiga o caso - Foto: Reprodução

Polícia Civil investiga o casoFoto: Reprodução

Publicado 10/07/2026 15:33

Três Rios - Um homem morreu após ser atingido por um trem na linha férrea, em Três Rios. O caso aconteceu na Rua Monte Castelo, no bairro Santa Terezinha, na madrugada de quinta-feira (9).

Segundo a MRS Logística, o homem estava andado nos trilhos e, ao avistar o indivíduo, o maquinista adotou os procedimentos de segurança previstos. No entanto, "como um trem não freia como um carro", o acidente não pôde ser evitado.

A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal de Petrópolis e a 108ª DP investiga o caso.