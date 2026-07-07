Ônibus entregue à Saúde de Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
Três Rios recebe micro-ônibus para fortalecer o transporte de pacientes do SUS
Veículo foi entregue pelo Governo Federal
Três Rios - A Prefeitura de Três Rios recebeu, na última semana, um novo micro-ônibus destinado ao transporte sanitário de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O veículo foi entregue pelo Governo Federal.
O novo micro-ônibus adaptado será utilizado no transporte de pacientes que realizam Tratamento Fora do Domicílio (TFD), garantindo mais conforto, segurança e acessibilidade durante o deslocamento para consultas, exames e procedimentos em outras cidades.
O veículo conta com ar-condicionado, cadeira elevatória e estrutura adequada para o transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, oferecendo melhores condições de viagem aos usuários da rede pública de saúde.
"A chegada do novo veículo representa mais um importante avanço na rede municipal de saúde. Nosso compromisso é buscar, cada vez mais, recursos e investimentos que fortaleçam os serviços públicos de Três Rios. Esse novo micro-ônibus representa mais dignidade e segurança para os pacientes que precisam se deslocar para realizar consultas e tratamentos especializados. Continuamos trabalhando, junto aos governos estadual e federal, para garantir mais conquistas para a nossa cidade", destacou o prefeito Jonas Dico.
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