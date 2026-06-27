Evento faz parte da programação do Mês do Orgulho - Foto: Divulgação/PMTR

Evento faz parte da programação do Mês do OrgulhoFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 27/06/2026 12:20

Três Rios - Em alusão ao Mês do Orgulho, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e do Centro de Cidadania LGBTI Centro-Sul II, em parceria com o programa Rio Sem LGBTIfobia, realizou, na quinta-feira (25), uma roda de conversa sobre saúde, cidadania e garantia de direitos da população LGBTQIA+.

O encontro reuniu profissionais, representantes de instituições e membros da comunidade para dialogar sobre temas importantes relacionados ao acesso à saúde, à inclusão e ao combate à discriminação. Ao longo da programação, foram discutidos assuntos como a saúde integral da população LGBT+, o processo transexualizador no SUS, a prevenção ao HIV/Aids, o enfrentamento ao preconceito, a retificação de nome e gênero, a atualização da documentação civil, o acesso aos serviços públicos, a empregabilidade, a qualificação profissional e histórias de vida que reforçam a importância do acolhimento e do respeito.

Entre os palestrantes estiveram a subsecretária de Saúde, Ilza Diniz, que falou sobre o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde; a enfermeira Francine Pereira Alves, com orientações sobre prevenção ao HIV/Aids e combate ao preconceito; o presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Três Rios, João Pedro Pelossi, que abordou os direitos civis e o acesso aos serviços públicos; a coordenadora do programa Três Rios + Empregos, Vanessa Leles, que apresentou orientações sobre elaboração de currículo, empregabilidade e oportunidades no mercado de trabalho; e Tarso Martins, que compartilhou sua trajetória de vida, destacando a importância do acolhimento e do respeito às pessoas trans.

O evento também contou com a presença da primeira-dama, professora Lívia Medeiros, da diretora de Direitos Humanos, Flávia Vargas, e de toda a equipe do Centro de Cidadania.

Dando continuidade à programação, na sexta-feira (26), os coordenadores do Centro de Cidadania LGBTI Centro-Sul II realizaram uma manhã de letramento com os servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. A atividade teve como objetivo orientar as equipes sobre o atendimento e o acolhimento da população LGBTQIA+.