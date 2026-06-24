Moto apreendida em Três Rios - Foto: Divulgação/PRF

Moto apreendida em Três RiosFoto: Divulgação/PRF

Publicado 24/06/2026 17:30

Três Rios - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma motocicleta com sinal de adulteração na noite desta terça-feira (23) na BR-040, em Três Rios. A ação aconteceu durante uma fiscalização em frente ao posto PRF do município.

No momento da identificação veicular, a placa deu resultado de "veículo não encontrado". O condutor disse ter pego o veículo emprestado com um amigo que, em seguida, compareceu à delegacia declarando ser o proprietário da motocicleta e contando que havia adquirido-a dois dias antes, em Volta Redonda, em troca de seu automóvel.

A ocorrência foi encaminhada à 106ª DP, em Itaipava.