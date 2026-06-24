Moto apreendida em Três RiosFoto: Divulgação/PRF
Moto adulterada é apreendida em Três Rios
Homem foi detido na ação
Três Rios - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma motocicleta com sinal de adulteração na noite desta terça-feira (23) na BR-040, em Três Rios. A ação aconteceu durante uma fiscalização em frente ao posto PRF do município.
No momento da identificação veicular, a placa deu resultado de "veículo não encontrado". O condutor disse ter pego o veículo emprestado com um amigo que, em seguida, compareceu à delegacia declarando ser o proprietário da motocicleta e contando que havia adquirido-a dois dias antes, em Volta Redonda, em troca de seu automóvel.
A ocorrência foi encaminhada à 106ª DP, em Itaipava.
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