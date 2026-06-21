UMO em Três Rios - Foto: Divulgação

UMO em Três RiosFoto: Divulgação

Publicado 21/06/2026 13:02

Três Rios - A Unidade Móvel Odontológica (UMO)segue buscando ampliar o acesso da população aos serviços de saúde bucal. A iniciativa percorre diferentes bairros do município oferecendo atendimento odontológico gratuito de forma prática, próxima e acessível.

Com atendimentos realizados nos períodos da manhã e da tarde, a unidade leva mais comodidade aos moradores, especialmente àqueles que enfrentam dificuldades para se deslocar até uma unidade fixa de saúde. Além dos procedimentos odontológicos básicos, a equipe também promove orientações sobre higiene bucal e prevenção de doenças, contribuindo para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população.

Confira o cronograma da Unidade Móvel Odontológica:

22 de junho (segunda-feira) – CAPS II/SRT – Manhã e tarde

23 de junho (terça-feira) – Ponto Azul – Manhã e tarde

24 de junho (quarta-feira) – Vale da Cachoeira – Manhã e tarde

29 de junho (segunda-feira) – Ponto Azul – Manhã e tarde

30 de junho (terça-feira) – Ponto Azul – Manhã e tarde